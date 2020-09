La modelo argentina Xoana González contó que se come las uñas de los nervios, pues solo faltan dos meses para su matrimonio con su novio, el pizzero Javier, con quien lleva diez meses de relación.

“Estoy muy feliz, solo faltan dos meses para casarnos, ando nerviosa, me como las uñas... estoy de un lado a otro con eso de la burocracia de los papeles, yendo al Reniec, al Registro Civil, te piden veinte mil cosas, parece que la gente no quiere que uno se case, pero al final es una formalidad al amor. Además, me gustaría que mis hijos nazcan dentro del matrimonio”, enfatiza la modelo.

¿Estás nerviosa?

Mucho y también ansiosa. Cuando quiero estar bella, parece que a propósito me sale el acné de los nervios, pero hoy me sacan los brackets y eso me pone feliz, después de un año mis dientes estarán perfectos. Ahora solo me queda controlar el acné y el peso.

¿Ya tienen la fecha?

Todavía no nos dan la fecha exacta, pero estimamos que sea entre el 14 y 16 de noviembre. Pero de que me caso, me caso.

La pandemia ha traído una ola de compromisos y matrimonios, tenemos a Olinda Castañeda, Karla Tarazona, ¿qué opinas?

Me encanta el amor en la farándula, amo que se comprometan, que se casen, eso quiere decir que las parejas pueden triunfar, que el amor es el motor de nuestras vidas. En el caso de Karla, pues me da mucho gusto porque ella ha sufrido muchísimo en los últimos años y merece un buen hombre, un compañero que la haga feliz.

Pero también hay otras parejas que se han separado...

En este tiempo de cuarentena se conoce más a la pareja y muchos se dan cuenta qué sentimientos son reales. Otros, en cambio, deciden dar un paso al costado. En nuestro caso, la cuarentena ha sido un regalo porque nos unió y me di cuenta de que quiero estar toda mi vida con ‘Javi’.