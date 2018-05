Xoana González le desea todo esto a Melissa Loza en el 'Ping pong de la verdad'

Nombre completo : Xoana Mayra González Fernández



Apodo : xoxi



Cumpleaños : 28/10



Estado civil : casada y enamorada de la vida



Estatura y peso : 1,69 y 58 kilos



Talle de ropa : No sé, pero tengo talle de pies como un travesti.



Signo del zodiaco : escorpión y conejo en el chino



Deporte : voley



Hobby : pintar y bucear

Animal : pájaro (me río sola) No por el pájaro de los hombres sino porque el pájaro tiene alas y me encantaría saber que se siente volar)



Si fuese actriz porno me llamaría: Debora Dora Vergara



En la cama soy : una fiera



Mi fantasía : jugar a ser hombre



Mi primera vez: a los 17



La peor mentira que le dije a un hombre : "El amigo nuevo es gay"



Mi amor platónico es : El actor de la roca, Dwayne Johnson

En una isla desierta me llevaría : Una revista porno para entretenerme y para abrigarme con el papel



Mis besos son : en cámara lenta



El amor es: mágico



Insulto preferido : la concha de la lora



Me trajo problemas : mi humor irónico



Me trae alegrías : los animales felices



A mi pareja le digo de cariño: gorila



Me gusta que él me diga: que soy su bebé



Me fueron infiel: una vez que me haya enterado



Fui infiel : uffff a todos al principio



A Rodrigo también : claro! Con Mario Hart



Mataría a : nadie, no tengo ni odio ni rencor



Una película : Diario de una pasión

Una actriz : Natalia Oreiro



Un libro: Lazos de amor de Brian Weis



Un perfume: 212 de Carolina Herrera



Mayor virtud en alguien: ser buena persona



Peor defecto : falsedad



Un número : 7



Una flor : los jazmines



Dulce o salado: mi debilidad, el dulce



Mi grupo familiar : mamá, papá, hermano (todos con título de contador, profesora de matemática y tesorero bancario) y yo que soy la oveja sexy y loca que rompe esquemas.

Le tengo miedo a: los fantasmas, sobre todo esos que traspasan las paredes



Una fantasía : las cumplí todas. Hice todos los combos habidos y por haber, pero me quedo con hacer el amor con el hombre que amo.



El mejor regalo : una carta hecha a mano vale mas que diez perfumes caros.



Me sorprendieron últimamente: uffff para mal con muchas cosas pero para bien, mi abuela me mostró dos cartas que le escribí hace 15 años que las tiene impecables. Ahí le digo cuánto la quiero (hasta el cielo ida y vuelta) Así lo escribí)



Frecuencia sexual: tengo épocas de todos los días y épocas de dos veces por semana y te hago la muertita.



Mi proyecto a futuro: Tener muchos hijos y una familia numerosa, aunque esta difícil pero con la ayuda de la ciencia espero que se pueda y en caso de que no se pueda tener propios, me encantaría adoptar.

Tatuajes : 4. Una mariposa que me hice a los 15 que significa superación, cambios, evolución. La frase de mi brazo: My life, my rules. Significa mi vida, mis reglas y es un grito de rebeldía básicamente dice que en mi jungla yo soy la que decide. También tengo una triqueta celta que compartimos con mi mamá que significa amor eterno más allá del tiempo, cuerpo y espacio. El tatuaje matrimonial que es una corona, con la frase his queen o sea su reina y la fecha que nos casamos (soy malísima recordando fechas así que me la tatué)



La vida es: Injusta pero hermosa



Mi frase preferida: Sobreviví a cosas peores y sigo de pie

A Melisa Loza le deseas : que sea feliz de corazón porque solo las personas que hacen el mal por el gusto de hacer el mal como no levantar una orden de captura ya habiendo cobrado el dinero, eso habla de una gran infelicidad, yo puedo ser bocona, deslenguada, burlona pero no soy mala gente y eso lo demuestran las acciones no las palabras.



