Xoana González en XOANA LOVE: Las 15 reglas de pareja para mantener una buena relación

En estos tiempos es mejor no dejar nada a la libre interpretación y poner las reglas sobre la mesa para evitar confusiones y para poder regañar con derecho.



Aquí les dejo las ultimas reglas que pusimos en nuestra pareja (Okey, pusimos suena a democracia. Que puse mejor dicho. Y a buena hora, porque gracias a ellas es que venimos sobreviviendo a las separaciones del siglo 21 y llevamos una exitosa convivencia de 3 años y medio a prueba hasta de la distancia) que se le podría sumar a reglas de convivencia. Buscar en mis primeras columnas

1-Vos no podés salir con tus amigos a bailar porque te arriesgas a un mal humor que preferirías las 7 plagas de Egipto antes de mi cara de poto, seguido de llanto interminable. Y ojito con irse en medio de mi monólogo. Lo recomendable es aguantarse ahí escuchando nuestros intentos de manipulación a lo Thalía.

2- No me molesta tanto que me pida un tiempo como me molestaría si me pide más lugar en el closet. El closet es de la mujer. Fin de la discusión. Nunca es suficiente espacio para nosotras. Sorry, no se puede compartir.



3- Si se come lo que una guarda en la heladera para después, como un pedacito de chocolate o algo que nosotras sabemos dónde lo escondimos, solo espero que tenga una buena excusa de ciencia ficción, que incluya extraterrestres que entraron a la casa.

4- No se puede tener amigos nuevos si yo no los conozco.



5- Tu afeitadora es de los dos. ¡Básico!



6- El drama es tan necesario en nosotras como lo es el agua al pez. ¡FIN!

7- No creo en la amistad si a tus amiguitas les encantaría estar encima de ti. Literal. Obvio que me molestan y mi furia va direccionada al hombre que no olvidemos que las tilingas llegan donde él lo permite. Cuídame o se viene el llanto de Thalía.



8- En el amplio abanico de relaciones existentes entre humanos puedo llegar a permitir casi todas, menos amistades con ex. Todos mis ex están fuera de mi vida. Básicamente salieron corriendo. (Okey, quizás haya terminado todo mal y ninguno desearía volver a hablarme ni verme jamás)



9- Cada vez que hay salida familiar nada de llevar el celular. Es imposible hilar una conversación con alguien si mira su pantalla y escribe con una fluidez terrible y a una le toca un onomatopeya sin dirigirnos la mirada. Celulares off y no estoy celosa porque a mí no me llega ni un WhatsApp de mi mamá y a él lo bombardean de cosas que nos duelen la vista de intentar de descifrar.

10- Me molesta que no te sepas de memoria “nuestra canción” o peor aún que ni sepas que tenemos una canción.



11- Cualquier cosa que me moleste se arregla si bailas en un establecimiento público. Está comprobado que si me haces reír en un momento donde soy la reencarnación de Anabel, se puede superar todo.



12- Así pruebe todos los cortes de pelo o colores siempre se debe decir: “te queda hermoso”. Y obviamente dejarse usar como conejito de indias y ver si el color verde nos queda como el color del envase.

13- Si ya nos despedimos y me dices que te vas a dormir y sigues en línea quizás se despierte la fiera hambrienta de las explicaciones.



14- Al despertar lo primero que se hace es saludarme. Nada de que estés en línea hablando con otras personas si antes no me saludase cariñosamente.

15- Último y no menos importante: no debería enterarme por las redes sociales que tenés alumnas mujeres que todavía yo no autoricé (dejé finalmente que trabaje de personal trainer)



