Hoy dedicaré mi columna a unos dichos del señor André Castañeda donde básicamente no quiere como madre de sus hijos a mi amiga Poli Ávila , ya que tiene un pasado de... fotos sexys y algún que otro rumorcillo. A mí parecer ella es una inocente palomita blanca caminando sobre algodones al lado mío.

Nos tocaste a todas las candys, ex candys, master candys que existen! O sea, ya ni Flavia Laos y menos el Zorro Zupe pueden ser padres! Yo me doy por aludida también claro.

Mira querido André, yo ya pensé todo si vos querés seguir con Poli, pero te aterra su pasado ligero. Primero existen hackers por los que yo tendría que ir ahorrando desde ahora para que eliminen todas las boludeces que dije en la tele y los shows hot que se salieron de control.

Y las dos pelis del cine que hice y de las que no me enorgullezco mucho, básicamente porque estudié teatro solo para emitir gemidos. El papel de perra me sale muy bien y natural. También borraría de la web la mam... 1-2-3 o podrían llamarse: la mam... is comingo, el regreso de la mam... y la mam... nunca muere (bueno muere cuando muere la cosa)

Y si aún así. si eso no funciona y mi niño es atacado en el colegio, juntaría a las madres y les explicaría que si antes fui de moral distraída, pierna abre fácil, o que si me comí más tipos que Hanibal, lo puedo volver a hacer. Así que o sus niños le dejan de hacer bilingüe al mío, o les robo el marido una por una.

¿Capisce?

Nos vemos el próximo lunes. Mira aquí todas mis columnas

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.