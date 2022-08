Xoana González contó que está evaluando hacer dupla con Macarena Gastaldo y compartir contenido para ‘Onlyfans’. “Macarena me propuso la idea y le dije que sí. Hasta le he dado una maleta con lencería y bikinis, espero que después no se ‘chupe’ o se eche para atrás” , expresó.

XOANA APLAUDE A CHUPETÍN POR ENTRAR A ONLYFANS

Xoana González, figura que triunfa con sus videos explícitos en OnlyFans, se pronunció sobre Chupetín Trujillo, el payaso peruano que se volvió tendencia luego de incursionar en el cine para adultos.

“Qué lindo cuando la gente se anima a ser diferente”, manifestó la actriz en Facebook.

El payaso no dudó en responderle a la argentina por sus palabras. “Gracias, mi reina”, expresó.

Ante la incursión de Chupetín a los videos para adultos, mismo rubro en el que trabaja Xoana González con su esposo, los usuarios de redes no duraron en plantearle que trabajen en una colaboración.

Sin embargo, la extranjera recalcó que ella está casada y que su matrimonio es monogámico por lo que no ella y su esposo solo pueden mantener relaciones entre ellos.

TE PUEDE INTERESAR

Jamila Dahabreh tras ampay de Álvaro Paz de la Barra: “Estoy decepcionada, puede hacer lo que quiera con su vida”

Karla Tarazona critica a Melissa Paredes: “Sin mi hija, no celebro ningún cumpleaños”

Carlos Cáceda y su esposa, la hija del ‘Puma’, anuncian que tendrán tercer bebé