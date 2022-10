Xoana González y su esposo, Javier González, fueron los invitados de Magaly Medina para hablar de del éxito que tienen en el OnlyFans. Ambos confirmaron que gracias a las ganancias que recaudan de la plataforma para adultos han podido comprarse un departamento en Perú y otras propiedades en Argentina.

Magaly aprovechó el momento para preguntarle a Xoana acerca del OnlyFans de Fátima Segovia y porque la ‘Chuecona’ no incluye a su pareja en los videos: “Tu colega la ‘Chuecona’ no ha tenido mucho éxito con su pareja en el only, a que creas que se deba”

Xoana respondió de inmediato: “Me parece que son medio fríos, no siento que haya conexión entre ellos y si la hay se la guarda para intimidad me parece. Yo creo que cuando uno traspasa o no traspasa, pero ahora la vi que está jugando al solitario ahí. No sé como decirlo”

“Ella no sé si está promocionando una sexshop o qué, pero bueno bien está ahí como con los juguetes, dándole duro”, finalizó la gaucha.

Xoana González visitó el set de Magaly Medina con su esposo y agradecieron a sus fans por su éxito en Onlynfans. Video: Magaly Tv La Firme

