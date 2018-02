Yaco Eskenazi tiene ganas de encarar a Christian Meier [VIDEO y FOTOS]

Yaco Eskenazi reveló que se puso ‘saltón’ cuando el actor Christian Meier piropeó a su esposa Natalie Vértiz, llamándola ‘preciosa’ en su cuenta de Twitter.



El recordado capitán de ‘Los Leones’ indicó que si no fuera un personaje público, hubiera buscado al galán de telenovelas para encararlo.



“Si fuera en otras circunstancia y eso le pasara a un Yaco que ya no trabaja en la televisión, voy, busco al tipo y le digo: ‘¿Qué te sucede, tú por qué te tomas esas atribuciones?’”, expresó Yaco Eskenazi.



“Yo puedo entender que estoy casado con una mujer hermosa, pero yo no le diría ‘preciosa’ a la esposa de nadie. Lo tomo como un cumplido, pero sí espero que el día que nos conozcamos me diga: ‘qué guapo eres, te felicito por tu esposa’”, agregó entre risas en el programa ‘Gisela busca...’.



En otro momento, contó cuando ‘cuadró’ personalmente al periodista René Gastelumendi, quien llamó ‘deliciosa’ a Natalie.

“Fui a buscarlo al noticiero. Le dije: ¿qué pasa, on?’. Él me respondió que lo disculpara porque se le escapó... Yo le indiqué que no me iba a molestar por eso, pero tenía que entender que somos personas mediáticas y me respondió como un caballero”, detalló.



Una de las revelaciones que hizo Yaco en el nuevo programa de Gisela Valcárcel fue que nunca había sido fiel a sus exparejas.

“No he tenido una sola enamorada en mi vida a la que le haya sido fiel (...). Me da un poco de roche, porque debe haber tantas mujeres que dicen: ‘Qué hace este cara de jebe hablando del amor’. Yo pensaba: ‘Dios me va a castigar de todas maneras, me va a pasar factura’, y definitivamente me pasó factura y ahora que he conocido a Natalie y que soy fiel totalmente, me doy cuenta de que esto es la felicidad”, sostuvo.

Yaco Eskenazi cuadró a René Gastelumendi