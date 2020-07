El amor está en el aire. Yaco Eskenazi y Natalie Vertiz, celebran hoy 5 años de casados y lo festejaron con una cena romántica, que tuvo velas, rosas y vino.

Pero eso no fue todo. Yaco se animó a declarar su amor hacia Natalie, a través de un amoroso mensaje y tiernas fotos de su boda que publicó en su cuenta oficial en Instagram, demostrando que su amor está más vivo que nunca pese a las dificultades del pasado.

“Felices 5 años mi amor @msperu nadie dijo que sería fácil, ni que sería perfecto. De lo que si estoy seguro es que iremos juntos hasta el final, como lo prometimos el día que nos pintamos la piel con una frase que no se borrara jamás. En este momento tengo que recordar a mi papá, que en una de nuestras últimas conversaciones me dijo: nosotros no abandonamos, nosotros luchamos hasta el final hijito. Lucha por tu familia y así será. Te amo y te agradezco cada día por enseñarme a crecer y amar de una forma que no creía posible. Te amo hoy, mañana y siempre #rideordie #felices5años”, escribió Yaco en su red social.

En menos de una hora, la publicación alcanzó más de 40 mil ‘likes’ y cientos de mensajes de felicitaciones por este especial momento que vive la pareja, entre ellos los sus compañeros del reality ‘Esto es guerra’ como Rafael Cardozo, Fabio Agostini, Carol Reali y Hugo García.

El salsero Josimar, el diseñador Yirko Sivirich, la ex voleibolista Rafaella Camet, la cantante Sandra Muente también le desearon lo mejor en este día.

Por su lado, Natali Vertiz publicó varios videos en sus historias de Instgram de la deliciosa cena que disfrutaron el último viernes por la noche.