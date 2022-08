Yaco Eskenazi se muestra cada día más orgulloso que su esposa Natalie Vértiz se encuentre cumpliendo sus sueños en la actuación, tras su doble papel en la exitosa serie de Al Fondo Hay Sitio. Sin embargo, el exchico reality tuvo un sarcástico pedido a toda la producción.

“No estoy sorprendido porque Natalie se ha preparado, es más, me abandonó en un cumpleaños para hacer su taller. Ella se fue a Los Ángeles a hacer un taller y me parece que lo está haciendo super bien . Además, siento que está rodeada de gente super capa como Gustavo Bueno, Adolfo Chuimán, Mónica Sánchez y todos...”, dijo.

El popular ‘León’ destacó que Natalie Vértiz tenga dos personajes en la serie de América Televisión, que estarían por enamorarse de Pepe y Tito y, a modo de broma, pidió que no la manden a besarse con ellos.

“Natalie lo está haciendo muy bien, es muy natural. Me encanta ver a Estefanía y ahora que he visto a este nuevo personaje, Carolina, que es un poco más piraña. Me pareció muy chévere, el poder hacer dos personajes te da cabida para que te muestres como actor. Que siga creciendo, aprendiendo y que no la manden a chapar ”, mencionó entre risas.

NATALIE VÉRTIZ LO CUADRA POR BROMA

La declaración de Yaco Eskenazi despertó la mirada de Natalie Vértiz, quien le refutó inmediatamente y pidió rectificación.

“Oe, no vengas con tus comentarios, tú respetas mi carrera, ya pues ni modo, es la actuación, mi amor” , acotó. Ente carcajadas, Yaco aclaró: “No, mentira, que la manden a chapar con el Pepe y con el Tito”.