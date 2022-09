Yaco Eskenazi se mostró más que orgulloso de su esposa, Natalie Vértiz, quien debutó como actriz en Al fondo hay sitio hace varias semanas. El exchico reality aseguró que la madre de sus hijos está demostrando toda su capacidad actoral y afirmó que se le ve muy natural en la popular serie de televisión.

“Natalie se ha preparado, me parece que lo está haciendo muy bien, anda rodeada de gente muy capa con la que yo he tenido la suerte de trabajar, como Gustavo Bueno, Adolfo Chuiman, Mónica Sánchez e Yvonne Frayssinet. De hecho cuando uno está ahí en la cancha, aprende mucho más rápido de lo que aprendes en cualquier taller. Ella lo está haciendo muy bien, es muy natural”, dijo el conductor de televisión.

Asimismo, aseguró que interpretar a dos personajes (Stephania y su hermana Carolina) le abre la oportunidad de Natalie Vértiz de demostrar todo su talento como actriz. “Es muy chévere que puedan haber pensado en eso para Natalie porque hacer dos personajes te da más cabida para que te puedas mostrar como actor. Así que muy feliz por ella”, acotó.

YACO NO QUIERE QUE NATALIE CHAPE EN AFHS

Sin embargo, Yaco Eskenazi no desaprovechó la oportunidad y le mandó un mensaje al director de Al fondo hay sitio, para que Natalie Vértiz no protagonice ningún beso en la ficción. “Que no la manden a chapar”, dijo para las cámaras de Estás en Todas.

“No me vengas con tus comentarios. Tú respeta mi carrera” , respondió su esposa visiblemente incómoda. “No, mentira, que la manden a chapar extraordinariamente con el Pepe, con el Tito, encima va tener que chapar con el Pepe y con el Tito, porque como son las dos hermanas fijo se van a enamorar los cuatro”, replicó entre risas.

“Ya pues, ni mido, es la actuación mi amor”, respondió de manera tajante Natalie Vértiz.

