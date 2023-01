Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han caracterizado por ser uno de los matrimonios más sólidos de la farándula local; sin embargo, eso no significa que -como cualquier pareja- haya cosas que no les gustan el uno del otro.

Y esto ha quedado claro en el conocido reto de TikTok “5 cosas que no te gustan de mí” que la ex Miss Perú ‘obligó' a su esposo a que grabara con ella, sin imaginarse que sería la excusa perfecta para que él se desahogue.

Y es que inicialmente, cuando la modelo le pide que hagan este trend, él le responde: “No, no, no, ahorita no estoy de humor”. Ante ello, Natalie insiste y lo convence de decir solo tres cosas.

“Primero, que me obligas a hacer cosas que no quiero para TikTok... segundo, que eres muy impuntual”, dijo Yaco, hasta ser interrumpido por su esposa. Luego de unos segundos, agregó: “Eres muy mandona”.

“Quéeee, qué mentiroso”, contestó molesta Natalie, quien, en su turno, también se confesó . “Primero, que te encanta jugar FIFA todo el día, podría acabarse el mundo y tú sigues allí. Segundo, que prendes todas las luces en la noche cuando quiero intentar ponerme en modo zen”, sostuvo, aunque no supo precisar la tercera característica.

MAGALY ADVIERTE A NATALIE SOBRE YACO

Magaly Medina le hizo una advertencia a Natalie Vértiz. Según dijo la conductora, el esposo de la modelo, Yaco Eskenazi, no debería tener amistad con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal porque ambos fueron infieles a sus esposas.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” indicó que Eskenazi debería practicar el fútbol con otros amigos: “ Todavía con quién se va a las ‘pichangas’, con todos esos que tienen una fama total (de infieles)”.

“Lo que tú (por Natalie Vértiz) le debes decir a Yaco es esto ‘yo no dudo de ti mi amor, dudo de los otros’. Ahí tienes un argumento. Los otros no han sido santos, los otros han sido bien ‘pichangozos’ y han sacado los pies del plato. añadió.