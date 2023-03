Yahaira Plasencia está en medio de la polémica tras las declaraciones que brindó a un medio internacional, donde afirmó que era la única cantante peruana haciendo salsa. Sus comentarios desencadenó una ola de comentarios en contra de ella.

Los usuarios de las redes sociales le recordaron a la intérprete de “Y le dijo no” que en la escena musical también están Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco y más.

Yahaira responde por polémicas declaraciones

Plasencia no se quedó callada y en sus stories de Instagram publicó un video en el que negó que haya intentado minimizar a sus colegas que hacen salsa.

“Hola, chicos. La verdad es que no suelo aclarar ningún tipo de noticia que salga sobre mí, pero creo que esta si es necesario hacerlo por el respeto, el cariño y la admiración que le tengo a cada una de mis colegas, de todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú” , se le escucha decir al inicio del clip.

“Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna a la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso”, remarcó.

YAHAIRA ASEGURA QUE RESPETA A SUS COLEGAS

Por último, Yahaira Plasencia recordó que diversas ocasiones ha hablado del talento y el trabajo de sus colegas. “Igual creo que cada vez que he podido mencionar en una entrevista, ya sea en el extranjero o aquí en mi país sobre el talento, el trabajo y todo el empeño que le vienen poniendo mis colegas a este género de la salsa, siempre trato de resaltarlos. Saben el cariño y el respeto que les tengo a cada una de ellas. Veía necesario poder hacer esta aclaración ”, finalizó.

