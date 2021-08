Yahaira Plasencia se presentó en el programa de Milagros Leiva, ‘Vida y Milagros’ de Willax, donde brindó detalles poco conocidos de su vida y su romance con la estrella de la selección peruana, Jefferson Farfán. Precisamente la conocida periodista le preguntó si le había sido infiel al delantero. “Cometí un error, sí”, fue la respuesta de la popular ‘Reina del Totó’.

“La pregunta va ir directo a la yugular, ¿Le fuiste infiel a Jefferson Farfán?”, fue la pregunta de Leiva y la respuesta de Yahaira fue clara: “Cometí un error, sí; pero no fue todo lo que dijeron”, manifestó la cantante.

Para Yahaira todo lo que se habló en su momento ‘fue muy fuerte’. “En su momento yo conversé con Jefferson y con la señora (su mamá). Para mí es suficiente que mi familia y que ellos supieran como realmente sucedieron las cosas”, afirmó.

Sobre el terminó de su relación con el futbolista, Yahaira Plasencia consideró que todas las etapas pasan y ‘cada uno por su lado, están bien los dos’.

En esta reveladora entrevista, Milagros Leiva también le preguntó a Yahaira, ‘¿Quién le hizo más daño, si la expareja de Farfán, Melissa Klug, o el futbolista Jerson Reyes?’ “Melissa dijo que tú te metiste en su relación y Jerson dijo que tú le sacaste la vuelta a Jefferson con él”, manifestó la periodista.

Para Yahaira no se trata de quién ‘le hizo más daño’. “Nunca los he nombrado a ellos, tampoco les he echado la culpa a de absolutamente nada”, aclaró.

Sin embargo, Yahaira Plasencia aceptó que ambas personas le hicieron daño. “No les guardo rencor, no me separaron de Jefferson, si cometí un error, yo lo conversé con él. No le hecho la culpa a nadie”, aseveró

YAHAIRA PLASENCIA AFIRMA QUE ESTÁ SOLA

La intérprete de Ulalá también afirmó que está soltera y que no ha tenido una relación formal, desde el termino de su relación con el delantero de Alianza Lima.

