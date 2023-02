Yahaira Plasencia recordó el bochornoso incidente que vivió hace unos años por celebrar su cumpleaños en pandemia, cuando Andrés Hurtado le dijo ‘que en su vida reconocía haber cometido 10 mil errores; pero nunca se había metido dentro de una maletera’.

Ocurrió durante la visita de la ‘reina del totó' al programa de ‘Chibolín’ , ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Hurtado le realizó una extensa entrevista a Yahaira sobre diversos temas.

Trome | Yahaira Plasencia con Andrés Hurtado (Porque hoy es sábado con Andrés)

En ese momento, Chibolín ‘abrió su corazón’ para decir que había cometido muchos errores en su vida. “La he embarrado 100 mil veces y la vida me ha hecho aprender. He cometido 10 mil errores. No me he metido a ninguna maletera, pero de todas maneras......”, manifestó Hurtado.

Entre risas, Yahaira Plasencia comentó que el comentario de Chibolín fue ‘un golpe bajo’ y amenazó con ‘soltar’ una de Hurtado. “Tú dime nomas y puedo remitirme a unos cinco años”, le advirtió la salsera.

