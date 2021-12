LE DEVOLVIÓ. Hace unos días, Magaly Medina ‘destruyó' en su programa en vivo a Yahaira Plasencia por cambiar las fechas de su concierto, pues según dijo, la venta de boletos no iba como lo esperaba. La salsera no se quedó callada y le respondió directamente asegurando que eso es falso.

La cantante precisó que si cambió para las fechas de su primer musical ‘Son y Flow’ para los días 21 y 22 de diciembre fue porque quiere dar lo mejor en su presentación para ‘El Artista del Año’, reality de baile y canto donde se encuentra en sentencia.

“Lo hice por un tema de ‘El Artista del Año’, por un tema de ensayos, estoy super agotada, entré en sentencia y tengo que meterle el doble de punche todavía. Por eso lo de la cúpula lo pasé para el 21 y 22 porque sentía que tenía que ser así, Sergio George también me dijo que lo pase para que me enfoque en el reality”, recalcó.

YAHAIRA PLASENCIA ‘DISPARA’ CONTRA MAGALY

La salsera Yahaira Plasencia precisó que el público se da cuenta de la maldad de las personas para dar una información falsa. Según dijo, hace oídos sordos a las críticas de gente que no sabe del rubro musical.

“No es por lo que otras personas están diciendo, no le hago caso en realidad, yo estoy tranquila trabajando y que hablen lo que quieran, igual creo que la gente no es tonta, sino se da cuenta de la maldad de las personas. Estoy tranquila con el apoyo de mis fans, de mis familias, yo recibo críticas de gente que sabe, no de cualquiera”, sentenció.