TUVO QUE ELIMINARLO. Yahaira Plasencia sorprendió a sus miles de seguidores el pasado jueves al publicar el challenge en TikTok de su tema ‘Dime’, sin embargo, el video fue duramente criticado ya que la salsera hizo un gesto obsceno en medio de sus movimientos.

Tras la avalancha de ataques, la ‘reina del totó' borró el video de Instagram y lo reemplazó por otro con un contenido más apropiado. Asimismo, usó sus historias para arremeter contra sus críticos.

“Te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Y hasta por lo que haces, por lo que dejas de hacer, por lo que dices y por lo que no dices. No importa nada de eso, tan solo disfruta el presente y procura ser feliz, porque solo tú sabes lo que eres y lo que haces”, escribió Yahaira Plasencia.

Cabe indicar que la cantante se ha presentado en varios programas de televisión durante la última semana, para promocionar su tema ‘Dime’. La ‘reina del totó' incluso estuvo en el programa de Magaly Medina en una entrevista que dio mucho qué hablar por los ataques de la Urraca.

QUERÍAN BORRAR SU VIDEO

Hace una semana, Yahaira Plasencia reveló que sus ‘haters’ quisieron ver fracasar su nuevo videoclip al intentar eliminarlo de YouTube. La cantante recordó la vez que le pasó lo mismo con ‘Cobarde’ y que le tomó varios meses volver a ponerlo en en la plataforma de videos.

“Estoy bastante desconcertada, triste con mucha impotencia. Hay un equipo detrás de todo esto, haciendo posible que la canción llegue a los corazones de todos ustedes, no entiendo por qué tanta gente denuncia todo tiempo el video. Me están haciendo lo mismo que con ‘Cobarde’, que lograron eliminar el video de YouTube y después de tres meses pude recuperarlo”, dijo la salsera en sus redes.

La ‘Yaha’ se quebró al señalar que “le llena de mucha tristeza, impotencia y rabia”, ya que ha venido trabajando muy duro para hacer posible su videoclip. “Quería pedirle a la gente que no le gusta el video o no le guste yo, que no hagan eso. No es justo que hagan eso”, puntualizó.