Yahaira Plasencia sorprende con radical cambio de look ¿Se despide definitivamente de las extensiones?

Yahaira Plasencia está acostumbrada a sorprender con diferentes estilos para sus presentaciones en TV y sus shows en discotecas. Cuando inició su romance con Jefferson Farfán era rubia, pero con el tiempo, decidió probar con el castaño oscuro para cambiar su imagen.

Ahora, vía una publicación en Instagram , Yahaira Plasencia les contó a sus seguidores que había decidido volver a cambiar, pero esta vez, pidió su opinión sobre algo en particular.

En primer lugar, Yahaira Plasencia informó que había decidido teñir su cabello a un color oscuro. En el video que compartió en Instagram , la salsera cuenta que también se cortó su larga cabellera y quería saber qué opinaban sus seguidores.

"Ayer me hice un pequeño cambio de look. Ahora estoy con mi cabello oscuro y chiquito. ¿Les parece o no les parece? Igual me pondré extensiones creo", dijo Yahaira Plasencia en Instagram.

En una siguiente publicación, que ya fue eliminada de Instagram , Yahaira Plasencia preguntaba a sus seguidores si les gustaba el color oscuro y puso una aplicación par que las personas puedan votar. Sin embargo , ya no se encuentra disponible.

Lo cierto es que la reina del totó apostó por un look diferente al no lucir sus clásicas extensiones. En sus presentaciones, Yahaira Plasencia está acostumbrada a agitar su larga melena mientras baila, así que faltaría ver si es que la salsera se acostumbra a no usar cabello falso.

