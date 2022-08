ORGULLOSA. Yahaira Plasencia ‘sacó pecho’ por su talento musical y por lo que ha costado dar un paso más en la farándula local. La salsera, quien saltó a la fama por ser pareja de Jefferson Farfán, aseguró que no es fácil tratar de agradar al público, por lo que se animó a aconsejar a los artistas de ‘La Gran Estrella’.

La cantante es ahora una de las coaches del reality de canto de Gisela Valcárcel, donde se desenvuelve como una de las maestras de los jóvenes participantes. Yahaira pidió que aprendan a diferenciar lo que implica un show de televisión.

“ Siempre les aconsejo a los chicos que tengan confianza en sí y que aprendan y absorban todo lo que sus profesores les vayan a enseñar . Más que ganar, absorber todo lo que ellos han aprendido, eso hice yo. Van a ir aprendiendo poco a poco que esto es un show, que a veces su carácter no lo sabe manejar en el set, a mí me ha pasado, tengo un carácter super fuerte y no lo he sabido manejar en su momento”, dijo.

En esa línea, la polémica Yahaira Plasencia hizo hincapié en la humildad de las personas y en la lucha que ha tenido para darse un espacio en el mundo musical y televisivo.

“ Sé lo que es luchar por un sueño, sé lo que cuesta, tratar de entrar a la televisión, tratar de gustarle a la gente, de venderle un producto que no es nada fácil aquí en nuestro país... Es importante la humildad, pero aquí no hemos venido a hacer amigos de todo el mundo, no a todos les vas a caer bien. Yo creo que es importante tener valores y humildad, uno viene a esforzarse”, acotó a la prensa de GV Producciones.

GISELA ACLARA ‘PAPEL’ DE YAHAIRA, SUSAN, MICHELLE Y RUBY

Durante La Gran Estrella, Gisela Valcárcel aclaró que Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Susan Ochoa y Ruby Palomino no harán la función de un couch o tutor como se ha estado informando.

La popular ‘señito’ afirmó remarcó que las cantantes son “reinas” aunque no explicó en qué consistiría su puesto. “ La semana pasada nadie ha entendido qué harán las reinas y algunos han vaticinado que serán couch ¿couch? Así han dicho, lo leí en los diarios, pero las reinas no son couch, las reinas, son reinas”, dijo.

