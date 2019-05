¿Yahaira Plasencia y Coto Hernández peleados? Salsera lo bloqueó de sus redes sociales y él le manda indirecta

Yahaira Plasencia y Coto Hernández estarían peleados, ya que la salsera bloqueó al costarricense de sus redes sociales y no estaría nada contenta con el modelo luego que, al parecer, se enterara de las saliditas del modelo con una joven ecuatoriana.



Al ser entrevistada por el programa 'Válgame Dios', Yahaira Plasencia se mostró incómoda cuando le preguntaron por Coto Hernández y aseguró que "no hablo de terceros", dando a entender que su cercana amistad con el líder de 'chicos tentación' se habría terminado.

Sin embargo, Coto Hernández se mostró sorprendido con la actitud de Yahaira Plasencia y dijo que "no sé si me ha borrado o me ha bloqueado, pero ya no puedo ver su Instagram".



NO LE GUSTA HACER EJERCICIO



En otro momento, Coto Hernández mira un video de Yahaira Plasencia e indica que la cantante tiene una buena figura y tendría un cuerpo más bonito si hiciera más ejercicios, "pero a ella no le gusta hacer ejercicios y menos dieta".