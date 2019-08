Yahaira Plasencia: "No creo en amor a primera vista, pero si lo veo a William Levy todo cambia" | VIDEO

En una entrevista radial, Yahaira Plasencia respondió varias preguntas en vivo siendo consultada sobre quién era su amor imposible. La respuesta de la salsera fue directa: William Levy.



"Es mi amor imposible (...) No creo en amor a primera vista, pero si lo veo a William Levy todo cambia. Si estuviera en un concierto, me bajaría después del show y le pediría una foto, con mucho respeto", dio Yahaira Plasencia en en el programa matutino '2 por la mañana' de Radio Panamericana.



Yahaira Plasencia también fue consultada a quién salvaría si en un avión que está cayendo están Daniela Darcourt, Kate Candela y ella. Entre risas, contestó que "se caigan las dos y conmigo, también".



De igual forma, Yahaira Plasencia habló de su apretada agenda que tendrá para los próximos meses. "Estoy feliz porque el 28 de septiembre estaré por New Jersey en un concierto con Tito Nieves. Quiero seguir impulsando mi tema y después daré shows por Miami, Los Ángeles, Puerto Rico. Se vienen más sorpresas que no puedo adelantar todavía", concluyó la salsera.