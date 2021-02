EN EL OJO DE LA TORMENTA. Yahaira Plasencia viene siendo duramente criticada luego que sus seguidores de redes sociales notaran un detalle que no ‘les cuadró' en el último videoclip de la salsera, la versión acústica de ‘Triste realidad’.

Fue la cuenta de Instarándula la que compartió los mensajes de los críticos de la Totó, quienes se dieron cuenta que su micrófono no estaba conectado mientras ella entonaba el tema. “Yahaira sacó su canción con un micrófono desconectado, palta ah”, le escribió una usuaria a Samuel Suárez.

“Jajaja me encanta que sean recontra fijones, ay morí con esto, los amo. En serio son de lo peor todos jeje, aunque por ahí se ve un cable negro pegado”, aclaró el periodista de espectáculos.

Sin embargo, luego una de sus seguidoras le mostró el mismo modelo de micrófono que usó la salsera, y aseguró que solo tiene conexión para la parte de abajo, no de lado, donde se ve el cable al que se refiere el creador de Instarándula.

“Instachismosa tiene el mismo micro que la Yaha y nos demuestra que no hay lugar para más conexiones. No hay conexiones por otro lado Roche ah! Ahí se ve un cable entonces, que no sabemos a dónde va conectado y (en otra imagen) el micro negro pegado con una cinta aislante negra”, escribió Samuel Suárez.

“El micro no está conectado pfffff”, “Para tal caso hubiera cantado sin micro”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron a Samu sus seguidores sobre Yahaira Plasencia.