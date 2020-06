LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES. Yahaira Plasencia se refirió a los rumores de que Sergio George, su productor musical, la habría dejado de lado para centrarse en la carrera de Daniela Darcourt y Amy Gutierréz.

Al respecto, Yahaira Plasencia expresó que no entiende por qué siempre las quieren desunir o hacer polémica de su relación con las otras salseras. “Amy es talentosa, me llevo muy bien con ella, justo para contestar la pregunta, quiero aclarar ese tema (...) En otro programa siempre nos tratan de desunir cuando no es así”, dijo la cantante.

Yahaira Plasencia habló sobre los otras talentosas cantantes peruanas. “Acá no solo existimos Yahaira, Daniela y Amy, hay muchísimas salseras, está Kate Candela, Gaby Zambrano, Maria Gracia Polanco, hay que agradecer que Sergio puso el ojo en el talento de nuestro país”, menciona la salsera.

La cantante también habló sobre cómo reaccionó a la noticia de que Sergio George ahora esté trabajando con Amy Gutierrez y Daniela Darcourt. “Sergio ya me había dicho que quería trabajar con Amy, pero no necesariamente salsa (...) con Daniela sí me tomó de sorpresa porque no vi el live, pero mi equipo de trabajo me lo dijo”, comenta Yahaira Plasencia.

Finalmente, Yahaira Plasencia indicó que sus colegas no le dan celos. “Esto es un negocio, Sergio va a haber a más chicas, va a producir a todos y todos somos peruanos, eso es bueno porque el Perú va a estar en el ojo del mundo con tanto talento”, precisa la salsera.

Yahaira Plasencia se pronuncia por el trabajo de Daniela Darcout con Sergio George (TROME)

