Yahaira Plasencia: Doña Charo, mamá de Jefferson Farfán, defiende a la salsera pero dice que "no es alcahuete de nadie"

Doña Charo Guadalupe , mamá de Jefferson Farfán se refirió en entrevista a 'Domingo al Día' que su hijo no regaló ningún departamento a Yahaira Plasencia y mostró los trabajos de remodelación que está realizando dentro de la propiedad. "Es mi departamento, me lo regaló mi hijo. Acá no tiene nada que ver con Yahaira".



Hace unos días, el programa 'Magaly Tv: La Firme' emitió un reportaje del lujoso departamento que sería el nuevo nidito de amor de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia en uno de las zonas más lujosas de Lima. La 'Urraca', incluso, afirmó que el la salsera ya se encontraba amoblándolo previa supervisión de Doña Charo Guadalupe.

Por ello, la mamá de Jefferson Farfán salió al frente a indicar que el departamento del Golf de La Molina "Yo no estoy para hacer nidito de amor, no hay forma. Jamás lo he hecho, ni lo voy a hacer.

Yo no soy alcahuete de nadie".



Sin embargo, Doña Charo no negó ni afirmó que su hijo haya regresado con Yahaira Plasencia. "No sé. Yo tengo una buena relación con ella y su familia. Luego que terminaron, siempre hemos mantenido comunicación, en especial con su mamá", reveló.

DEFIENDE A SALSERA



Al ser consultada sobre Yahaira Plasencia, la mamá de Jefferson Farfán sorprendió a todos al resaltar las virtudes que tendría la que sería nuevamente novia de su hijo, además de resaltar el cariño que siente hacia ella. "Ella es trabajadora, emprendedora, me parece una buena chica, tengo un buen trato con su familia aunque la gente hable sandeces de ella".



Agregó que Yahaira Plasencia no se mete con nadie y que desde que Jefferson Farfán se la presentó siempre ha tenido una buena relación con ella, todo lo contrario con Melissa Klug, a quien demandará por exponer detalles privados de su familia y romper el acuerdo de confidencialidad que mantenía con su hijo.



MUESTRA DEPARTAMENTO



Para evitar que se sigan especulando sobre el famoso departamento de lujo, Doña Charo mostró todos los rincones de la propiedad y en él se pueden ver los trabajos de remodelación que está realizando la mamá de Jefferson Farfán. "Dicen que desde hace diez días se han mudado y ¿quién puede vivir en un lugar donde no hay nada?".



En el departamento se pudo observar los famosos muebles que Yahaira Plasencia habría mandado a hacer a Villa El Salvador , pero por orden de Doña Charo.