¿UNA NUEVA PAREJITA NACIÓ EN CHOLLYWOOD? Yahaira Plasencia fue captada con Jair Mendoza la noche del último viernes, luego de la grabación de la cuarta gala de El Artista del Año.

El cantante llegó al programa de Gisela Valcárcel para retar a César Vega, a quien mandó a sentencia. Sin embargo, luego de terminar de grabar, subió a su camioneta blanca y se dirigió hacia la casa de la ‘Reina del Totó’, que se encontraba en una fiesta con su familia.

La salsera lo esperaba en la puerta de su edificio con celular en mano y se saludaron con un besito en la mejilla. Pero él no llegó con las manos vacías, pues sacó de su maletera un regalo para el padre de la ‘Yaha’, quien celebraba su cumpleaños.

Las cámaras de Amor y Fuego captaron cómo Jair Mendoza subió al departamento de Yahaira y fue presentado con su familia. Silvana, hermana de la ‘Totó’ le invitó un trago de bienvenida.

JAIR ACLARA QUE SOLO ES AMIGO DE YAHAIRA

Jair Mendoza conversó con una reportera del programa de Rodrigo González y aclaró que Yahaira Plasencia solo es su amiga. “Yo la considero una gran chica, una de las artistas que creo que ha demostrado durante mucho tiempo que a base de trabajo puede llegar a muchas cosas importantes. La admiro muchísimo y bueno, recién la estoy conociendo. He tenido la oportunidad de conocer a su hermana, a su hermano y me parecen una familia muy bonita”, dijo el cantante.

Asimismo, indicó que no son amigos cercanos pues solo se conocen del medio del espectáculos, aunque recalcó que también está soltero. “Creo que tanto ella como yo, por lo menos a título personal, puedo decir que estoy enfocado en mi trabajo, en mi carrera”, acotó.

Finalmente, no dudó en echarle flores a la ‘reina del Totó’ y aseguró que es una mujer muy guapa. “Es guapísima, en el escenario uff, desborda sensualidad, talento, energía, admiro mucho cómo es como artista en el escenario. He tenido la oportunidad de verla infinidad de veces y me parece una chica guapísima”, concluyó.

Jair Mendoza asegura que Yahaira Plasencia es una chica muy guapa y sensual, pero solo son amigos.

TE PUEDE INTERESAR

Aldo Corzo, Jamila Dahabreh, Adrián Zela y más asistieron a fiestón, pero son intervenidos por ¡EL EJÉRCITO!

Luciana Fuster arremete contra ‘peluchín’ por ampay con Diego Rodríguez: “Está fuera de lugar lo que dicen”

Hugo García reacciona así a su ampay con Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo: Pasaron la noche juntos