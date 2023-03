Se pasa. Yahaira Plasencia está una vez más en medio de la polémica, debido a que fue denunciada por Valeria Salinas, dueña de un yate que la salsera debió promocionar a través de sus redes sociales.

Tal como mostró un informe de ‘Magaly TV, la firme’, Plasencia no habría cumplido con los acuerdos de un canje. La propietaria del yate explicó que la salsera y su grupo de amigos estuvieron en su yate el sábado 18 de febrero.

Ella me dijo que lo iba a ser bien bonito (el video promocional) que iba a impactar, que ella tiene mucha llegada. Pero fue todo lo contrario. Ella sabía que tenía que quedarse hasta las ocho de la noche y se quedó hasta las 10 de la noche.

Según la empresaria, Yahaira le habría costado mucho más del presupuesto que ella tenía previsto: “ Yahaira adquirió el servicio del full day que es aproximadamente entre 2000 y 2500 soles, pero aparte es el costo del capitán, se ha pagado a cada personal 60 soles. Yo he tenido un gasto de entre 3500 a 400 soles cuando ella vino aquí”

Palsencia se comprometió realizar publicidad como otras empresas y les ofreció reels y tiktoks. Salinas expresó que el video de Yahaira y el yate solo reunió en 16 horas, 166 likes y no es como el que ella prometía.

Yahaira es denunciada por dueña de yate al incumplir acuerdo. Video: ATV

Yahaira Plasencia explica su falta de compromiso a dueña del yate

En el momento en que el reportero de Magaly Medina hablaba con Valeria Salinas, esta recibió una llamada de la salsera, para explicar lo ocurrido.

“Me dices Yahaira, que el video está mal. O sea, todo te parece mal, Valeria, no entiendo que quieres. A ver Valeria, si tu yate no tiene pegada, tampoco es mi culpa”.

“Mis redes también cuestan Valeria, salen por 1500 dólares. Si a la gente no le interesa tu yate, no es mi culpa”, expresó la ex de Jefferson Farfán; lo que causó la indignación de la empresaria.

Además, en la nota de Magaly se dio a entender que una de las razones por las que Yahaira no quería promocionar el yate, como ella prometió, es que en la reunión estaba Jair Mendoza, con quien se le involucra sentimentalmente en los últimos meses.

