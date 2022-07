Yahaira Plasencia abrió su corazón con Carlos Orozco en la última entrevista que compartió en su canal de YouTube. La salsera indicó que está soltera y que está haciendo muchos sacrificios por el bienestar de su carrera musical que apunta al extranjero.

Yahaira Plasencia contó que ‘ha quedado traumada’ debido a la presión mediática que ha afrontado años atrás y por algunas creencias que ella posee respecto a las malas energías.

“ A mí me da miedo hablar con cualquier persona, pienso que tiene un micrófono por ahí grabándome. O me regalan un peluche y busco bien porque va a haber un micrófono o una camarita, yo me he quedado traumada. Tengo mucho miedo con quién hablo o con quién no hablo, uno no sabe qué puede pasar más adelante. Uno no puede confiar en la gente”, indicó Yahaira Plasencia.

NO ACEPTA PULSERAS Y MUÑECAS COMO REGALO

Asimismo, Yahaira Plasencia indicó que no recibe pulseras o muñecos como regalos de sus fans porque considera que pueden estar cargados de energías negativas. “ La maldad existe”, indicó la cantante.

Recordemos que , hace unas semanas atrás, Yahaira Plasencia estuvo envuelta en una polémica por el lanzamiento de su cover ‘La cantante’, pese a haber tenido el respaldo del mismísimo Rubén Blades.

