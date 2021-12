Tras las nuevas críticas de Magaly Medina respecto a la carrera artística de Yahaira Plasencia, la cantante salsera decidió responder con todo a sus detractores a través de sus historias de Instagram.

En una transmisión en vivo, la ‘Reina del totó’ dijo que estaba cansada de que algunas personas la critiquen a sus espaldas, y más aún cuando aseguran que se hizo conocida gracias a su relación con Jefferson Farfán.

“Mucha gente tiene en la cabeza que con un hombre al lado puedes lograr muchas cosas y no es así, esa mentalidad mediocre la tienen unas cuantas personas que se llenan la boca en hablar y decir cosas que no son. Y lo digo así porque yo nunca respondo, nunca digo absolutamente nada, pero ya me tienen harta que estén hablando de mí todo el tiempo y, cuando me tienen al frente, pasan la franela y no me dicen absolutamente nada”, señaló.

“Soy Yahaira Plasencia antes de, con y después de, así que ya basta de tanta mentira, de estar denigrando a cada rato”, añadió la intérprete de “Y le dije no”.

Recordemos que, en julio de este año, Magaly Medina entrevistó a Yahaira Plasencia en su programa de espectáculos, y pese a que ha sido una de sus mayores críticas, el encuentro se desarrolló sin enfrentamientos.

Solo habría vendido pocas entradas para su concierto:

La popular ‘Urraca’ reveló ayer que la cantante de salsa no habría vendido ni la tercera parte de entradas para sus shows del 15 y 16 de diciembre, y que este sería el verdadero motivo por el que decidió postergar sus dos conciertos en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza.

“Nos dimos cuenta de que no estaba vendiendo entradas para su show que anunció para el 15 y 16 de diciembre, 400 personas caben en el concierto, pero ella tiene vendidas hasta la tarde, entre 12 y 14 asientos. Por eso lo postergó para el 21 y 22, porque necesita publicidad gratuita y qué mejor llamar a todos los medios”, aseguró la conductora de ATV.

