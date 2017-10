La salsera Yahaira Plasencia evitó responderle a Tilsa Lozano y Melissa Klug, quienes la calificaron de ‘bagre’ y ‘piraña’, por la pelea que protagonizó con Rosángela Espinoza en pleno programa en vivo.



¿Cómo te sientes después de tu expulsión de ‘Esto es guerra’?

Antes también estaba alejada de la televisión. Ante cámaras no se vio bien mi salida del programa, pero ya conversé con la gente encargada.



¿Cómo va la demanda que te hizo Rosángela?

Eso lo está viendo el abogado y las personas que están en el canal, para hablar con ella. No era para tanto. Tendrá sus motivos.



¿No harás un mea culpa?

Obviamente. Sé que ‘Esto es guerra’ lo ven niños, familias y se nos escapó de las manos.



¿Te reuniste con ella, conversaron?

Ahorita estoy enfocada en mis empresas.



¿Regresarás a un reality?

No es lo mío. Ahora estoy en mis negocios, en ‘Totó Jeans’, cuadra 4 de Gamarra, galería ‘El Encanto’.



¿Cómo es tu situación con ProTV?

Hemos quedado bien, excelente. Tuvimos una reunión bonita con Mariana Ramírez del Villar.



Tilsa y Melissa dijeron que eres ‘bagre’ y ‘piraña’

Qué bueno, se respeta su opinión.



Finalmente, ¿quieres que Jefferson Farfán sea titular ante Nueva Zelanda?

Creo que va a jugar, ¿no? (J. Valle)



Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia