SE COMPLICA LA SITUACIÓN. El escándalo que protagonizó Yahaira Plasencia el pasado fin de semana, cuando celebró su cumpleaños en una enorme casa de Cieneguilla, sigue dando qué hablar. Y es que ahora aseguran que Diego Molina, ex Policía y dueño del auto donde se escondió la salsera, acudió a la comisaría tras la intervención policial pero no aparece en el parte del hecho.

Eduardo Pérez Rocha, ex Jefe de la PNP, declaró para Mujeres al Mando y aseguró que hay más videos que todavía no salen a la luz, uno de los cuales muestra a Diego Molina López, ex mayor de la Policía y dueño del vehículo donde se escondió la ‘reina del totó', saliendo de la vivienda por la puerta principal y abordando un patrullero.

“Algo interesante que no han podido obtener es que al momento de la intervención a este mayor en retiro, propietario del vehículo, se le ve que es intervenido por la Policía, sale por la puerta principal y supuestamente aborda un vehículo de la Policía, es decir, fue trasladado a la comisaría, entonces ¿por qué no aparece en el parte?”, indicó.

LLEGÓ DESPUÉS DEL TOQUE DE QUEDA

Asimismo, Pérez Rocha aseguró que hay un segundo video que todavía no ha sido difundido en el que entrevistan a Diego Molina y el indica que llegó a la casa de Cieneguilla entre las 10:30 y 11:00 de la noche, después del toque de queda. “¿Cómo llegó al domicilio? Cuando le preguntan él dice que no la ha visto a Yahaira en la maletera sino en el asiento posterior”, agregó.

LAS PENAS QUE RECIBIRÍAN

Eduardo Pérez Rocha también se refirió a las consecuencias legales que afrontarían todos los implicados en la intervención y aseguró que podrían recibir más cuatro años de pena privativa de la libertad en un centro penitenciario.

“Se supone que debe intervenir el Ministerio Público porque ha habido violencia, desacato a la autoridad con disposiciones que son obligatorias en toque de queda, obstrucción a la justicia, no aparecer en el documento y lo principal, Yahaira dice que va ir a la comisaría, allí debe estar el fiscal y esto va traer consecuencias. Hay delitos que lamentablemente, con el aspecto de sumatoria, esto va conllevar a penas que van a sobrepasar los cuatro años de privación de la libertad en un centro penitenciario”, indicó.