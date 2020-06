Yahaira Plasencia reveló los verdaderos motivos por los que afortunadamente no se contagió del coronavirus luego de conocer que Jefferson Farfán, con quien pasaba la cuarentena en Rusia, dio positivo al COVID-19.

En entrevista con radio Panamericana, Yahaira Plasencia reveló que fueron los antibióticos los que la protegieron del coronavirus y que, gracias a eso, pudo ser de alguna manera inmune a la enfermedad.

Yahaira Plasencia precisó que recibió medicación especial debido a que se sometió a una operación en los riñones en Rusia, debido a esto pudo evitar dar positivo al coronavirus.

“Lo que pasa es que cuando estaba en la clínica me dijeron que no me había contagiado porque estaba con los antibioticos muy fuertes, eso hace que el virus haga como un ‘pin pong’, que rebote. Por los mismos antibióticos que tenía, me salvé. Pudo ser peor”, reveló Yahaira Plasencia.

Asimismo, la salsera indicó que las críticas que recibió de parte de Magaly Medina serán viabilizadas legalmente por medio de las instancias judiciales correspondientes.