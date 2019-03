Yahaira Plasencia: "Jefferson Farfán me dijo 'te amo'" | FOTOS

Yahaira Plasencia afirmó que cuando era pareja de Jefferson

Farfán se dijeron: ‘te amo’. “Sí, le dije ‘te amo’ y él también. No tuvimos mucho tiempo (de relación) por diferentes cosas, pero ambos lo dijimos”, mencionó la salsera, quien se sentó en el

‘sillón rojo’ de ‘Esto es Guerra’.



Cabe recordar que cuando le preguntaron a Ivana Yturbe si le

había dicho ‘te amo’ a la ‘Foquita’, respondió negativamente.

De otro lado, la Yahaira Plasencia aconsejó a Ivana que no haga caso a las críticas, tras el fin de su relación con el jugador.



“Lo único que puedo decirle a Ivana es que viva su vida de lo más feliz, que esté tranquila y no le importe lo que diga la gente”, finalizó.