Las especulaciones sobre un posible romance entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán empezaron a sonar fuerte desde hace unos días. Primero fue Anhelí Arias quien aseguró que la salsera hasta se había visto en un viaje con la Foquita.

Después, durante el programa de El Artista del Año, Gisela Valcárcel decidió preguntarle a Yahaira Plasencia sobre si eran ciertos los rumores. La cantante no negó ni afirmó algún vínculo con Jefferson Farfán, solo que estaba feliz con su vida.

En entrevista con Trome , Yahaira Plasencia sí fue más concisa con la situación y declaró que ella no mantiene ninguna comunicación con Jefferson Farfán. Por eso, la salsera exigió respeto para su privacidad, así como la del futbolista.

¿Yahaira Plasencia regresó con Jefferson Farfán?

"Yo he dicho desde siempre que no tengo ningún tipo de comunicación con Jefferson Farfán, ningún tipo de contacto... que a mí me pregunten por él es muy distinto" , indicó Yahaira Plasencia.

Por toda esta situación, Rodrigo González decidió comunicarse personalmente con Jefferson Farfán. El conductor de 'Válgame Dios' mostró los mensajes vía Whatsapp que intercambió con el futbolista.

“Solo quiero que dejen claro que yo sigo haciendo mi vida y ya basta de especulaciones... Yo detesto el show de la prensa. No hay nada de malo, me quieren involucrar” , escribió en el mensaje Jefferson Farfán .

Además, la 'Foquita' indicó que estaba soltero y que solo está enfocado en disfrutar sus días libres en Perú. Por eso, Jefferson Farfán pidió que se deje de especular sobre su vida sentimental.

"Lo más importante que quiero aclarar es que estoy solo, no pienso estar con nadie, estoy tranquilo tal y como estoy enfocado en lo mío. No puedo ni disfrutar mis vacaciones, ni cruzarme con nadie porque ya la prensa quiere hacer un show con todo eso", puntualizó Jefferson Farfán .

Jefferson Farfán y Rodrigo González

