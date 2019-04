Yahaira Plasencia sobre los 'Me Gusta' del Loco Vargas: "Prefiero no meterme en ese tema porque es un hombre de familia"

El futbolista Juan Manuel el 'loco' Vargas regresó a las páginas de farándula después de que muchos usuarios en redes sociales se dieran cuenta de que le ponía 'Me Gusta' a las fotos hot de la cantante Yahaira Plasencia en Instagram.

Ante esto, Blanca Rodríguez, la pareja y madre de los cinco hijos del 'Loco' Vargas, aseguró que ella confía plenamente en el futbolista, pese a que se reveló que Juan Manuel Vargas no seguía en Instagram a Yahaira Plasencia.

Ahora, la misma salsera quiso comentar sobre el tema y tomó como algo 'normal' que el exfutbolista de Universitario de Deportes, pero que no tenía nada más que decir pues se trata de una persona comprometida y con hijos.

"Normal pues ¿no? Es un like, chévere, bacán. Prefiero no meterme en ese tema porque es un hombre con familia, con hijos. Prefiero dejar el tema ahí", declaró Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia

Además, reveló cómo fue que conoció a Juan Manuel Vargas. Según la salsera, el futbolista la contrató para cantar en una fiesta de cumpleaños. Allí, Yahaira Plasencia conoció a Blanca Rodríguez.

"Sí, lo conozco porque me contrató para su fiesta de cumpleaños con su señora. Fui a cantar a su cumpleaños. Muy caballero, muy buena onda. Tuve la oportunidad de saludar a su señora y todo muy bien, muy chévere. Más no he visto y no quisiera entrar en detalles ni hablar nada. Es un hombre comprometido y estamos hablando de una familia", dijo Yahaira Plasencia.