Lucía de la Cruz defendió a Yahaira y llamó ‘envidiosas’ a Daylin Curbelo, Vernis Hernández y Mayra Goñi

La criolla Lucía de la Cruz salió en defensa de Yahaira Plasencia y calificó de ‘envidiosas’ a Daylin Curbelo, Vernis Hernández y Mayra Goñi, quienes criticaron la participación que tuvo la salsera el fin de semana en ‘El dúo perfecto’.



“Las tres son unas envidiosas de m... Antes de hablar de una cantante o artista tienen que fijarse si ellas desafinan o no”, sostuvo la criolla.



Daylin dijo que Yahaira es una chica sin talento para cantar…

Ya déjenla tranquila. Si Daylin dice que no puede pagar el arreglista que tiene Yahaira, qué pena. Si ella hubiera seguido con el señor Mauricio (Diez Canseco) quizá le habría pagado un empresario de talla.



¿Aplaudes que Yahaira haya retomado su relación con Jefferson Farfán?

Si se siente feliz con Jefferson, que sean felices carajo.



De otro lado, Cecilia Barraza se despidió de los escenarios, tras cumplir 48 años de carrera artística…

Es lamentable, conozco el talento maravilloso que tiene. Yo también quise retirarme hace cinco años, pero continúo gracias a mi público.



‘ME DARÍA VERGüENZA’

A su vez, Vernis Hernández se refirió al tipo de relación que tienen Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, asegurando que le daría ‘vergüenza’ no ser presentada en sociedad por su pareja.



“Sus razones tendrá Farfán, pues. A mí me daría tremenda vergüenza. No la oficializa o ella no lo pide por algún motivo, sus razones tendrán”, dijo en tono sarcástico.



Además, reiteró que la ‘Totó’ no saludó a nadie en su última participación en ‘El dúo perfecto’.



“Si estoy en un escenario con 18 artistas, la idea es saludar a todos, solo saludó a dos o tres que estaban a su costado”, lamentó la cubana.