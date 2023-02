Yahaira Plasencia rompió su silencio luego de las declaraciones de Sergio George que levantaron polémica la semana pasada, cuando el famoso productor musical habló para Amor y Fuego y dijo que la salsera no le era rentable, además de asegurar que no es su tipo de mujer ni le interesa.

La reina del Totó fue abordada por las cámaras de América Hoy habló brevemente sobre el tema. “Todo bien con Sergio, todo bien con Jair, todo bien con la vida”, dijo la cantante al ser consultada por unas recientes imágenes donde se le ve con Jair Mendoza, con quien mantuvo un breve romance, en un supermercado de la capital.

Con respecto a su productor, Sergio George, aseguró que siguen trabajando juntos. “ Venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo y lo seguimos haciendo hasta que Dios quiera o sea el momento, no sé, pero ahorita todo súper bien”, acotó.

Yahaira Plasencia se muestra con Jair Mendoza

SERGIO GEORGE SE DISCULPA CON YAHAIRA

Sergio George también habló para América Hoy comentó sus declaraciones, donde dijo que no le interesaba Yahaira Plasencia y que no era su tipo de mujer. “Yahaira y yo siempre bromeamos. Me disculpé con ella, yo hablé en la entrevista como hablo con ella. Nos conocemos bastante bien. Yo no soy de Perú, no vivo acá, así que lo que pasa aquí no rebota allá, entonces no me afecta ni a la carrera de ella afuera. Fue muy inocente de parte mía, por eso me disculpé con ella” , aseveró.

Asimismo, indicó que cuando conoció a la salsera tenía pareja, por lo que no le interesa su vida amorosa. “Me interesa que se enfoque en su trabajo, nunca dije que dejara su relación, no me molesta que haya estado con Jair”, agregó.

