Yahaira Plasencia | Mónica Cabrejos dice que critican a la salsera porque no es gringa como Leslie Shaw y es de barrio

Mónica Cabrejos defendió a capa y espada a Yahaira Plasencia en su programa de Radio Capital e indicó que quienes critican a la salsera son unos 'envidiosos' y que los ataques que recibe la salsera "es mestiza, humilde y de barrio y no 'gringa' como Leslie Shaw"



"Todo lo que dice Yahaira le molesta a la mayoría y es purita envidia porque les guste o no ella está pisando escenarios donde ni siquiera "la cochinadita de tu zapato algún día pisará", dijo la también conductora de 'Al sexto día'.

Agregó que "siento que le tienen un fastidio a Yahaira porque ha llegado a donde muy poquitos peruanos han llegado. Les guste o no Yahaira se ha internacionalizado. Está de gira promocional en Puerto Rico, en Miami".



Asimismo, Mónica Cabrejos aseguró que no le perdonan a Yahaira Plasencia que "sea una chica humilde, de barrio. Porque con Leslie Shaw como es gringa, les fascina pero como Yahaira es de barrio, es mestiza, del Rímac, no les gusta. Esa es la verdad".

Recomendó además dejar la envidia de lado hacia la salsera. " Yahaira es una chica que está abriéndose paso a nivel internacional como salsera".