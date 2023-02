Nicole Akari y los hermanos Paletazo estuvieron este lunes en Amor y Fuego para comentar los looks de los famosos en los Premios Lo Nuestro. Como era de esperar, los expertos en belleza afinaron su puntería contra Yahaira Plasencia.

“A mí me parece que es más de lo mismo, el color le queda muy bonito, pero es algo que siempre es repetitivo, el corte de la falda, el material... bien, pero creo que esto ameritaba algo más arriesgado, hubiera usado más color”, comentó la fashion stylist.

Además, criticó su peinado. “Lo que sí me molestó muchísimo era el tema que para mí ella estaba muy despeinada. Le encantan las mechas en la cara y esa cola desordenada... yo hubiera recomendado algo más pulido, más húmedo”, indicó.

Por su parte, uno de los hermanos Paletazo dijo estar decepcionado del look de Yahaira Plasencia. “He visto a Juan Carlos Colina con muchos mejores vestidos, fue una decepción, tanto cuerpo, tantas curvas, me parece un insulto y atrevimiento por parte de Yahaira”, comentó.

Finalmente, Nicole Akari comentó que el diseñador Juan Carlos Colina se comunicó con ella y se quejó de la reina del totó. “Me comentó que Yahaira no se deja asesorar, él me decía, Nicole yo traté pero ella no quería, es el estilo que ella maneja”, acotó.

Experta en moda Nicole Akari criticó el look de Yahaira Plasencia en los Premios Lo Nuestro.

