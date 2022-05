Yahaira Plasencia fue la primera invitada del nuevo programa digital de Andrea Llosa, Mujeres Poderosas. La salsera conversó largo y tendido con la conductora de televisión y se refirió a su polémica relación con Jefferson Farfán, a quien calificó como su única pareja formal.

“Enamorarse es una palabra muy fuerte... creo que la persona con la que pasé más cosas, con la que viví mas cosas, con la que me llegó todo de porrazo... lloré, estaba feliz, me desarmé... fue con mi expareja, con Jefferson, la única pareja, bueno dos parejas he tenido”, dijo refiriéndose también al ‘Churrito’ Hinostroza.

Andrea Llosa aprovechó el momento para consultarle sobre sus rumoreados romances con Pancho Rodríguez y Coto Hernández y la cantante los ninguneó. “Con ellos nunca tuve algo formal, si hablo de mi expareja, la única pareja que he tenido creo ha sido Jefferson Farfán. Con ellos salí en algún momento pero nunca tuve una relación formal” , acotó la ‘Reina del Totó'.

Yahaira Plasencia aseguró que lleva dos años soltera y desde que se separó de la Foquita no ha mantenido una relación oficial con otra persona. “He salido, he conocido, pero nunca he tenido una relación después de mi expareja. Con él pasé más cosas y creo que he aprendido y he madurado”, indicó.

YAHAIRA REVELA POR QUÉ TERMINÓ CON LA FOQUITA

La salsera contó detalles del término de su relación sentimental con Jefferson Farfán y aseguró que ambos querían seguir caminos distintos. “Si en algún momento los dos terminamos fue porque simplemente queríamos tranquilidad ambos. Yo quería mi carrera, él estaba en lo suyo, cada uno en sus proyectos y caminos distintos, dijimos, gracias por el tiempo y punto. Nunca hubo nada tóxico, gracias a Dios no me tocó nada de eso”, indicó.

