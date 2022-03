LE DAN CON PALO. Yahaira Plasencia apareció en un magazine de Telemundo, pero no por sus canciones sino por el reciente accidente que sufrió en medio de un escenario. La salsera apareció en un programa de Telemundo donde se le recordó el microfonazo que recibió en la boca por parte de su bailarín.

El portal de Instarándula dejó al descubierto este hecho luego que una peruana en Nueva Jersey se sorprendiera al ver en la televisión a Yahaira Plasencia. El polémico Samu no lo pasó por alto y lo difundió.

“La Yaha sin duda tiene una suerte única para convertirse en noticia internacional y no precisamente por sus canciones”, escribió el periodista de espectáculos burlándose de la expareja de Jefferson Farfán.

En el programa de Telemundo se le escucha opinar a los conductores sobre Yahaira Plasencia y a “bajarle el dedo” como parte de su secuencia.

“ Ella es Yahaira Plasencia que sufrió este percance en medio de un show, mírenla y miren lo que hace el bailarín sin querer. Fuuuun, le metió tremendo microfonazo, jaja con mayor razón la cantante peruana abandonó la escena. Le voy a dar no like, no tenemos tiempo”, señalaron.

¿QUÉ LE PASÓ A YAHAIRA PLASENCIA?

Días atrás, Yahaira Plasencia alarmó a sus seguidores luego que se presentara en un evento virtual y recibiera de casualidad un fuerte golpe en la boca por parte de su bailarín.

La salsera se encontraba cantando en el escenario cuando su bailarín no se percató y le dio un manotazo que hizo que Yahaira se retirara inmediatamente y parara su presentación.