"Yahaira Plasencia no es una persona sincera y se hace la víctima con Jefferson Farfán", dijo Jamila Dahabreh

Jamila Dahabreh manifestó que no está de acuerdo en que Jefferson Farfán haya retomado su relación sentimental con Yahaira Plasencia, pues resaltó que el futbolista debe estar con una ‘mujer fiel’.



“Él se merece una persona que le sea fiel y haga feliz. Creo que está cegado, pero no le aconsejo nada porque ya está bien grande para saber lo que hace. Me daría pena (que se case con Yahaira), porque él es una buena persona y merece una buena mujer”, precisó Jamila Dahabreh, quien añadió que la cantante le tiene envidia.



“Ella siente celos de mí, pero no solo por Jefferson, sino también por lo que pasó con ‘Coto’. Él (Hernández) me contó que Yahaira se enteró de que hablaba conmigo en el tiempo que estaba con ella. Me debe odiar. Ella tuvo cosas con ‘Coto’ y se hace la loca, pero hay que reconocer lo que es”, acotó.



¿Jefferson se ha molestado contigo por hablar de él y Yahaira?

A Jefferson no le gusta que hablen de él, le molesta. El que se pierde mi amistad es él, no yo.



¿Crees que Yahaira tiene una careta?

Sí. Antes me daba pena, pero ahora no. No es una persona sincera y se hace la víctima.



‘COTO’

En tanto, ‘Coto’ Hernández restó importancia al romance de la ‘Foquita’ con la salsera. “Eso es tema de los protagonistas, no mío, no me tiene por qué importar. Es una página completamente volteada… y para ella también”, indicó el costarricense.



Jamila reveló que le contaste que Yahaira le hizo creer a Jefferson que el romance había sido con su hermana Silvana...

No tengo nada que hablar de lo que dijo Jamila, es lo que ha dicho ella.



Pero dice que le diste esa información...

Sí, pero ahora no me interesa opinar de ese tema.