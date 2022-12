Jair Mendoza rompió su silencio este miércoles en una exclusiva entrevista para Amor y Fuego, luego que anunciara que su relación con Yahaira Plasencia había entrado en pausa luego que su productor, Sergio George, mostrara su molestia al enterarse de su romance.

“Yo no tengo por qué mentir, estoy enamorado de Yahaira, pero nos hemos dado un tiempo. La presión que ha sentido por su carrera... esa situación la tuvo muchos días intranquila, conversamos sobre eso y decidimos”, acotó el cantante en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

En ese sentido, aseguró que la salsera debe solucionar sus temas laborales y conversar con su productor, a quien señaló como el responsable de responder si está de acuerdo o no con que la reina del Totó tenga una nueva relación.

Además, Jair Mendoza indicó que no es que le estén haciendo caso a Sergio George, si no que se puso en el lugar de la cantante, que está a punto de sacar un disco y tiene años trabajando con el estadounidense.

Por otro lado, el cantante indicó que hasta donde tiene entendido, en el contrato de Yahaira Plasencia no figura que no debe tener pareja, pues cuando lo firmó, estaba en otra relación.

JAIR MENDOZA ESTABA CON YAHAIRA HACE MESES

Jair Mendoza aseguró que empezó una relación amorosa con Yahaira Plasencia hace meses y decidieron mantenerla en privado, aunque continuaron haciendo su vida normal hasta que los captaron en Punta Cana. “Durante todos estos meses nosotros hemos vivido una vida tranquila y ustedes no se enteraron, no es que no nos hayamos dejado ver”, acotó.

