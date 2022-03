Yahaira Plasencia saltó a Chollywood por su polémico romance con una de las estrellas del fútbol peruano, Jefferson Farfán. Pese a que el amor terminó bajo una infidelidad, aún quedaban cenizas entre ambos, sin embargo, esto se esfumó por el nuevo romance de la ‘Foquita’ con Olenka Mejía, excuñada de la salsera.

Pero el futbolista no fue el único amor de Yahaira Plasencia, pues a su lista de romances se sumó el chico reality Pancho Rodríguez, quien ahora está impedido de regresar al Perú y ha hecho nuevamente su vida en Chile junto a una ‘rubia’.

Al ser consultada por la relación que sostiene Pancho Rodríguez, la salsera le deseó lo mejor pues recalcó que él siempre fue un buen amigo. Esto no ocurrió con Jefferson Farfán, pues en cada una de sus entrevistas evitar hablar del ‘10 de la calle’. Aquí te presentamos los amores del polémico pasado de Yahaira.

Olenka Mejía, excuñada de Yahaira, acepta relación con Jefferson Farfán: “Tengo su respaldo”

EL NUEVO AMOR DE JEFFERSON FARFÁN

Jefferson Farfán nuevamente está en el ojo público, pero no por sus dotes peloteros, sino por su nuevo romance. El programa ‘Amor y Fuego’ reveló la confesión de Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, quien confirma la relación con la ‘Foquita’.

El reportero del magazine le consultó directamente a la madre del sobrino de la salsera sobre el amor que siente por el futbolista. Olenka remarcó que ninguno de los dos está ocultando su relación.

Incluso, la empresaria recalca que oficializarían en el mes de julio, pues tiene “el respaldo de Jefferson Farfán”.

Conoce un poco más sobre la vida de Olenka Mejía, la nueva conquista de Jefferson Farfán.

PANCHO PRESENTE A SU ‘RUBIA’ EN TV

Otro de los amores de Yahaira Plasencia: Pancho Rodríguez. El chileno presentó en una reciente edición de ‘Amor y Fuego’ a su nueva saliente, una ‘rubia’ chilena.

“Me siento afortunado de haberla conocido, siento que es un angelito que me envió la vida (…) Todos los días me saca una sonrisa, nos reímos. Yo estoy viviendo el peor momento de mi vida, el haberla conocido a ella (…) No sé cuánto vaya a durar”, dijo.

Sin embargo, el chico reality explicó que no quieren “catalogar” su relación, por lo que viene disfrutando el momento. “Nosotros no somos novios. Me encanta, me siento muy feliz con ella, creo que no necesitamos un nombre para estar más felices o más seguros”, agregó.

Pancho Rodríguez olvida a Yahaira Plasencia con nueva conquista. Foto: Instagram