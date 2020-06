NO LO TOMÓ A MAL. Yahaira Plasencia se pronunció por el video protagonizado por Rebeca Escribens y su hijito, que en la última semana se volvió viral en las redes sociales. La salsera asegura que se divirtió mucho con la broma, a pesar de que la conductora especuló con que se había hecho una liposucción.

“Lo vi en un link que me mandaron y me maté de risa. Obviamente al inicio dije ‘ay Rebeca... qué tiene en la cabeza’, cómo me voy hacer la lipo, no hay forma, yo he estado bastante delicada”, dijo la cantante en una entrevista en Estás en Todas.

Asimismo dijo que la intervención del pequeño hijo de la conductora y la reacción de esta última al ser interrumpida, le causó mucha risa. “Me he reído mucho, demasiado, es lo máximo”, agregó Yahaira Plasencia.

Sheyla Rojas le consultó si había tomado a bien la broma, ya que recientemente la salsera le mandó una carta notarial a Magaly Medina por especular en torno a su estado de salud.

“Lo tomé normal. He tenido la oportunidad de conocer a Rebeca y me parece muy buena onda, chévere, y creo que eso es parte de ella... jugar, bromear... es parte de ella”, indicó.

Finalmente, Yahaira Plasencia aclaró que no se sometió a ninguna liposucción, solo se operó por un problema en los riñones. “Yo no me he oprado para nada, me han operado sí, pero de los riñones”, aseguró.

Yahaira reacciona al video de hijito de Rebeca Escribens cuadrándola EN VIVO | ENT | TROME

VIDEO RELACIONADO

Rebeca Escribens sobre Yahaira Plasencia

TAMBIÉN PUEDES LEER

Pedro Moral lanza tremenda indirecta para su ex Sheyla Rojas: “Mi rubro ahora son las telas y no el plástico”

Samahara Lobatón conmueve con mensaje a Melissa Klug: “Ella nos tuvo de chiquita y nunca se tiró para atrás"

Andrés Wiese pide no compartir su video privado en las redes: “Lo publiqué sin querer”

Samahara Lobatón habla del regalo que Jefferson Farfán le hizo cuando se enteró de su embarazo