¿Yahaira Plasencia regresó con Jefferson Farfán? Su respuesta dejó mucho que pensar | VIDEO

¿Volvió o no volvió? Gisela Valcárcel puso en apuros a Yahaira Plasencia al preguntarle sobre su actual situación sentimental. En los últimos días se ha especulado que la salsera retomó su relación con Jefferson Farfán. ¿Qué dijo al respecto?

Yahaira Plasencia se animó a dar declaraciones sobre Jefferson Farfán en la última edición de 'El artista del año' . La 'Reina del totó' llenó de halagos al futbolista e incluso hizo referencia al accidente que sufrió.

"De que está bueno, está bueno. Todo el mundo lo dice. Es un moreno guapo" , dijo la 'Yaha' sobre el futbolista. Sobre el golpe que sufrió 'La Foquita' , agregó: "Eso fue muy fuerte. Qué bueno que ahora esté bien. Los medios de comunicación dijeron que fue fuerte".

¿Yahaira Plasencia regresó con Jefferson Farfán?

Gisela Valcárcel le preguntar a Yahaira Plasencia sobre los rumores que señalan que habría retomado su relación con Jefferson Farfán. ¿Qué fue lo que reveló?

"No te voy a negar que estoy en una etapa de mi vida muy tranquila. Estoy enfocada a mi carrera. Estoy muy feliz en muchos ámbitos de mi vida", dijo Y ahaira Plasencia.

"Lo que yo menos quiero ahorita es que todo el mundo venga encima y me haga preguntas incómodas y que nuevamente venga toda esa presión mediática. Estoy muy tranquila en mi vida, contenta , enfocada en mi trabajo. Siento que también debe de haber un respeto por la otra persona, está tranquilo con sus cosas y yo también. Estoy tranquila con mi vida, estoy bien y estoy feliz", agregó Yahaira Plasencia.

La respuesta de Yahaira Plasencia no fue ni afirmativa ni negativa. La salsera no quiso dar más detalles de su vida privada pues considera que 'aprendió la lección' y no quiere ventilar más detalles de su intimidad.