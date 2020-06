Santi Lesmes considera que Yahaira Plasencia está haciendo un ‘berrinche’ al anunciar que demandará a Magaly Medina.

“Hoy en día hay muchos artistas que necesitan que Magaly hable de ellos; es más, creo que les está haciendo el favor. El Poder Judicial debe encargarse de cosas importantes, no de demandas y berrinches estúpidos que pueda tener la gente...”, acotó.

A su vez, Santi Lesmes dijo que la popularidad de la salsera ha subido desde que confirmó su relación con Jefferson Farfán.

“Yahaira se ha venido arriba desde que todo el mundo sabe que está con Farfán, quien ya le mandó cartas notariales a Magaly. No veo tan grave que un periodista saque una nota de redes y sea pasada, no le veo daño a la honorabilidad o por qué arañarse las vestiduras. Me parece desmedido”, señaló.