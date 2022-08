NO TOLERA LAS CRÍTICAS. Yahaira Plasencia no dudó en contestarle con todo a algunos de sus seguidores de redes sociales, cuando la criticaron por participación en el reality de canto de Gisela Valcárcel, La Gran Estrella. Recordemos que la salsera es ‘coach’ de un grupo de concursantes del programa y este fin de semana se peleó con Michelle Soifer.

Fue Instarándula quien mostró los pantallazos de las respuestas de ‘La reina del totó' a sus críticos. “Mientras la gente de Gisela debe estar jalándose de los pelos por sus 8 puntos consecutivos, Yahaira empieza a pelarse con sus haters”, escribió Samuel Suárez en sus historias de su portal de espectáculos.

“No eres apta para ser jurado de canto, porque ni tú misma cantas bien” , le escribió uno de sus seguidores, generando la respuesta indignada de la cantante. “ Si ves el programa, no soy jurado mi amor. ¿Infórmate ya? Ellos tienen sus jurados que son Sergio, Morella, Adolfo y Michelle Alexander. Si no sabes no hables. Ah y si fuera jurado QUÉ TE IMPORTA. Metiche. Bais” , le contestó.

Además, otra de usuaria de redes sociales le indicó que su atuendo le parecía muy vulgar. “Eres linda, nadie lo niega pero muy vulgar, no confundamos lo elegante con lo vulgar” , acotó la seguidora. “Lo siento por no gustarte. Me cambiaré de ropa por ti ¿ya? Gracias por estar aquí, eres mi fan ”, respondió Yahaira Plasencia.

YAHAIRA Y MICHELLE SE PELEAN

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer protagonizaron un intercambio de palabras en vivo durante la última emisión de La gran estrella. La salsera recibió los halagos de los participantes del concurso por comprometerse con sus protegidos, a diferencia de la guerrera, quien no va a la academia.

Ante ello, Yahaira Plasencia remarcó que lo que ella busca ganar y también tiene otros compromisos.

“A mí me gusta estar metida en el trabajo y lo que yo hago, y me comprometo, yo también tengo muchas cosas que hacer (…) Este es mi trabajo y me comprometo al mil porciento porque quiero ganar ”, expresó.

Las palabras de Yahaira Plasencia fastidiaron a Michelle Soifer, quien no dudó en decir que si ella quiere ser la reina de todos ella, Susan y Ruby se pueden ir del programa.

“Yahaira tampoco eres la santa patrona de todos (Yahaira: No soy la patrona, pero me comprometo, algo que tu no haces) Si tú quieres apoyar a todos entonces nosotras tres nos retiramos”, manifestó.

La salsera le recomendó comprometerse con sus participantes: “Tú mismo equipo te ha dicho que no te tiene presente, comprométete, yo creo que debes comprometerte (Michelle: Gracias por tu consejo, cuando te los pida me los das”.

