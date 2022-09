El duelo musical que sostuvieron Susan Ochoa y Ruby Palomino en la reciente edición de La Gran Estrella sorprendió a Yahaira Plasencia, quien no dudó en resaltar el trabajo de las artistas nacionales. “Respeto y admiro mucho el trabajo de mis compañeras”, manifestó.

Ochoa y Manuel Aimatre interpretaron La Candela de Ángela Carrasco, mientras que Palomino y Niko Strauss cantaron un tema de Thalía y Maluma, causando furor entre el público.

Al respecto, Yahaira tuvo palabras de halago para ambas compañeras en declaraciones para el diario El Popular. “Yo respeto y admiro mucho el trabajo de mis compañeras. Me ha sorprendido Ruby y Susan. No podría decir quién me gustó más creo que las dos han estado muy bien”, manifestó.

Yahaira Plasencia también se mostró abierta a la posibilidad de cantar junto a Susan Ochoa, Ruby Palomino y Michelle Soifer.

