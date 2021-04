LA CONSUELA. Las disculpas que pidió Yahaira Plasencia por celebrar su cumpleaños en una ostentosa casa de Cieneguilla continúan generado diversas reacciones. Es el caso de Sergio George, quien le mandó un mensaje a su patrocinada.

Sergio considera que Yahaira cometió un error, pero le pide que no se trate con dureza. “En la vida todos vivimos y aprendemos, y nos toca echar pa’lante. No hay otra opción. Keep your head up”, escribió el productor musical en la publicación de la intérprete de Cobarde.

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia reunió a sus amigos y familiares en una residencia de Cieneguilla, hasta donde llegó la policía. En imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego se pudo apreciar que la salsera se ocultó en el interior de la maletera de un automóvil, para evitar su detención.

Después de que las imágenes empezaran a circular en redes sociales, Yahaira Plasencia rompió su silencio y extendió sus disculpas a Dios, a la Policía Nacional y a sus seguidores por su reprochable accionar.

“Pido perdón una vez más a Dios, porque soy consiente de no estar aprovechándolo por las oportunidades que día día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión; y por último, a ustedes, pues sé que no es lo que esperan de las personas a las que admiran, sólo me queda decir que lo lamento”, finaliza Plasencia.

POSIBLE SEPARACIÓN DE ESTO ES GUERRA

Tras conocerse de la celebración a lo grande de Yahaira Plasencia, la productora de Esto es Guerra tomaría la decisión de separarla del reality por faltar a las normas establecidas a cada uno de los integrantes del programa y por el cual hicieron un juramento en vivo. Recordemos que aquellos que violaron el reglamento fueron separados como Luana Barrón, Mario Irivarren, Diego Zúrek, Macarena Vélez, entre otros.

Es por ello que la intérprete de ‘Y le dije no’ no sería la excepción, pues este tipo de celebraciones también están prohibidas debido a la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país debido a la pandemia del COVID-19 en Perú.

