"Yahaira Plasencia no es sobrada, siempre es buena onda conmigo", contó Michelle Soifer

Michelle Soifer aseguró que le gustan los productos ‘Cuchi’ y los luce con orgullo porque todo depende de tener actitud, más allá de lucir una marca costosa.



“Tengo algunas cosas de marca Gucci, pero también tengo mis ‘Cuchi’ y las uso sin problemas. No entiendo ese afán de criticar, la cuestión es quién y cómo luces una prenda”, comentó Michelle Soifer.



¿No te incomodan las críticas?

Magaly Medina me ha estado criticando, pero yo no tengo problema. Son marcas de emprendedores que me buscan y soy agradecida. Al final, no veo la diferencia, pues lo que más me interesa es tener una cartera bonita y donde pueda guardar mis cosas, eso no te hace menos que nadie.



Hace unos días criticaron a Yahaira por no saludar a los participantes de ‘El dúo perfecto’, ¿tú también estás molesta con ella?

Ella sí me saludó, siempre es buena onda conmigo. Creo que no pudo saludar a todos porque estábamos ensayando, pero no es una chica sobrada.



¿Cuándo oficializas al ‘Principito’?

Estamos yendo poco a poco, tenemos una amistad muy sana y bonita. Además, se ha ganado a mi familia, lo quieren mucho, lo engríen. Hace poco acompañó a mi papá a hacer unas cosas, todo va fluyendo bien.



¿Y cómo va el romance de Cris?

La veo muy feliz, espero que el matrimonio sea pronto. Con su novio Yunko Dos Santos vamos a regalar una fiesta a una quinceañera que no lo haya tenido, pero que sea buena alumna. Lo haremos en ‘Magic Floral Night’.