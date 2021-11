A falta de un día para que inicie la segunda gala de El Artista del Año, Yahaira Plasencia calienta la antesala al show y sale al frente para frenar los malos comentarios y cuenta lo que tiene preparado para el reality de este sábado.

¿Cómo van los ensayos esta semana?

Mis ensayos están super bien y estoy cómoda con lo que me ha tocado cantar y bailar, es un pop. Me siento tranquila, de hecho, todavía el tema de la respiración me juega un poco en contra porque me gusta bailar todo el tiempo y eso hace que no dosifique bien mi aire. Pero este sábado será diferente.

Néstor Villanueva será tu refuerzo, ¿cómo te llevas con él?

Es la primera vez que voy a compartir escenario con Néstor, nunca había hablado con él, pero nos conocimos y nos hemos llevado bien, es muy respetuoso y buena onda. Le agradezco por haber aceptado acompañarme y sé que nuestra presentación va a salir super bien, hay química en el escenario.

En redes cuestionan el desempeño de tu primera presentación, ¿qué opinas?

Estoy tranquila, no me afectan los comentarios en las redes, yo recibo buenos y malos comentarios, es parte de ser artista. Lo que me pasó en mi primera gala suele suceder cuando bailo mucho, en realidad, ya no me tiene que pasar eso porque trabajo con un productor super grande, sin embargo, estaba muy nerviosa, me faltó el aire y desafiné.

Ruby Palomino comentó que “patinaste” con tus críticas sobre la presentación de Claudia, ¿qué le dirías?

Nunca me referí a que Claudia no bailó en su presentación, sé que una balada no se puede bailar, a lo que yo me refería es a que a todos nos mandaron canciones distintas. Respeto la opinión de cada uno de mis compañeros, todos somos súper buenos.

Cambiando de tema, ¿cómo te va en el amor?

Estoy más soltera que nunca, tranquila, contenta y feliz de la vida. Estoy en una etapa en donde me estoy conociendo y amando, y estoy enfocada en mi carrera. Nunca paro sola, estoy con amigos y amigas, gente que me quiere mucho, tengo buenos amigos, pero estoy tranquila y soltera.

En algún momento se te vinculó con el cubano Nesty (Ernesto Galguera), ahora él ya oficializó a su nueva pareja, ¿qué le dirías?

Le deseo todo lo mejor del mundo a Nesty en su nueva relación, y los mejores deseos para todo el mundo.

